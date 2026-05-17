Сборная Швеции победила Данию на ЧМ по хоккею

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Швеции со счетом 6:2 взяли верх над Данией на проходящем в Швейцарии чемпионате мира.

Теперь у Швеции три очка в двух матчах, команда – на четвертом месте в группе В. Дания входит в число команд, не набравших очки.

В матче группы А Австрия со счетом 4:2 выиграла у Венгрии.

В этой группе по максимальные 6 очков сейчас набрали Австрия, Финляндия и Швейцария. У Венгрии 0 очков.

Сборные России и Белоруссии участия в турнире не принимают из-за санкций.