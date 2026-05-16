Словения обыграла Чехию на ЧМ по хоккею

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Словении со счетом 3:2 победили национальную команду Чехии в матче группового этапа проходящего в Швейцарии чемпионата мира.

Судьба встречи решилась в овертайме.

Для Словении это первый матч на турнире. Набрав 2 очка, команда занимает четвертое место в группе В. Чехия на втором месте – 4 очка в двух матчах. Лидирует Канада, у которой 6 очков в двух встречах.

Швейцария со счетом 4:2 победила Латвию и вместе с Финляндией лидирует (но уступает ей по дополнительным показателям) – по 6 очков в двух матчах.

Латвия провела первую встречу, очков не набрала.