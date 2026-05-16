Канада разгромила Италию на ЧМ по хоккею

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Канады со счетом 6:0 победили Италию на чемпионате мира в Швейцарии.

Набрав в двух матчах 6 очков, Канада лидирует в группе В. Италия – на последнем, восьмом месте: 0 очков в одном матче.

В группе А Финляндия со счетом 4:1 победила Венгрию и лидирует, набрав 6 очков в двух матчах. Венгрия – на последнем, восьмом месте: 0 очков в одном матче.

Сборные России и Белоруссии участия в ЧМ не принимают из-за санкций.