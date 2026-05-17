Сборная Норвегии обыграла Словению на ЧМ по хоккею

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Норвегии со счетом 4:0 победили Словению в матче группового этапа чемпионат мира в Швейцарии.

Норвежцы набрали 3 очка в двух матчах и занимают четвертое место в группе В. Словения – на шестом месте, 2 очка.

В матче группы А Латвия со счетом 2:0 взяла верх над Германией.

В турнирной таблице Латвия занимает пятое место (3 очка), Германия – шестое (0).

В плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждой из групп.

Сборные России и Белоруссии участия в ЧМ не принимают из-за санкций.

