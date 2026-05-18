Карпин объяснил невызов Сафонова в сборную эмоциональным фактором финала ЛЧ

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Решение тренерского штаба сборной России по футболу не вызывать вратаря Матвея Сафонова на ее товарищеские матчи связано с выходом игрока в финал Лиги чемпионов УЕФА в составе "Пари Сен-Жермен". Об этом заявил главный тренер сборной Валерий Карпин.

"Вопрос не в его усталости, а в том, что он дошел до финала Лиги чемпионов, который состоится 30 мая. В случае удачного для клуба исхода будет эйфория после победы, а в случае поражения будет огромное разочарование. Я с ним общался, и мы решили, что будет психологически тяжело перестроиться после такого финала", - приводит слова Карпина пресс-служба сборной России.

В финале Лиги чемпионов ПСЖ сыграет с английским "Арсеналом".

Сборная России 28 мая сыграет в Каире с Египтом, 5 июня в Волгограде – с Буркина-Фасо, 9 июня – с Тринидадом и Тобаго в Калининграде. Сафонов в итоговый состав национальной команды на эти матчи не попал.