Поиск

Карпин объяснил невызов Сафонова в сборную эмоциональным фактором финала ЛЧ

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Решение тренерского штаба сборной России по футболу не вызывать вратаря Матвея Сафонова на ее товарищеские матчи связано с выходом игрока в финал Лиги чемпионов УЕФА в составе "Пари Сен-Жермен". Об этом заявил главный тренер сборной Валерий Карпин.

СпортПСЖ с россиянином Сафоновым прошел "Баварию" и стал финалистом ЛЧЧитать подробнее

"Вопрос не в его усталости, а в том, что он дошел до финала Лиги чемпионов, который состоится 30 мая. В случае удачного для клуба исхода будет эйфория после победы, а в случае поражения будет огромное разочарование. Я с ним общался, и мы решили, что будет психологически тяжело перестроиться после такого финала", - приводит слова Карпина пресс-служба сборной России.

В финале Лиги чемпионов ПСЖ сыграет с английским "Арсеналом".

Сборная России 28 мая сыграет в Каире с Египтом, 5 июня в Волгограде – с Буркина-Фасо, 9 июня – с Тринидадом и Тобаго в Калининграде. Сафонов в итоговый состав национальной команды на эти матчи не попал.

Валерий Карпин ПСЖ Пари Сен-Жермен футбол Матвей Сафонов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ибрагимов из МЮ вошел в итоговый состав сборной России на матчи в мае-июне

Российских гимнастов допустили к соревнованиям под флагом и гимном РФ

Российских гимнастов допустили к соревнованиям под флагом и гимном РФ

Синнер выиграл турнир в Риме и покорил "Золотой карьерный Masters"

Синнер выиграл турнир в Риме и покорил "Золотой карьерный Masters"

Джон Кордоба стал лучшим бомбардиром РПЛ-2025/26

"Локомотив" стал бронзовым призером РПЛ

"Зенит" в рекордный 11-й раз стал чемпионом России по футболу

"Зенит" в рекордный 11-й раз стал чемпионом России по футболу

"Ак Барс" сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина с "Локомотивом"

Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли турнир WTA 1000 в Риме

Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли турнир WTA 1000 в Риме

Хаби Алонсо возглавил "Челси"

Хаби Алонсо возглавил "Челси"

"Аль-Наср" Роналду уступил "Гамбе" в финале азиатской Лиги чемпионов 2

"Аль-Наср" Роналду уступил "Гамбе" в финале азиатской Лиги чемпионов 2