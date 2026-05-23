Сборная США проиграла Латвии на ЧМ по хоккею

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Латвии со счетом 4:2 победили национальную команду США в матче проходящего в Швейцарии чемпионата мира.

Сборная Латвии занимает четвертое место в группе А, набрав 6 очков. Сборная США – на пятом месте, 5 очков.

Команда США – действующий чемпион мира, на турнире в Швейцарии она проиграла третий матч.

Ранее от этой группы места в плей-офф, куда выходят четыре лучшие команды, гарантировали себе Швейцария и Финляндия.

В матче группы В Дания обыграла Словению – 4:0. Датчане занимают шестое место, словенцы – седьмое, у команд по 3 очка (Дания имеет игру в запасе).

Сборные России и Белоруссии участия в ЧМ не принимают из-за санкций.

