Сборная Латвии вышла в плей-офф ЧМ по хоккею

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Латвии завоевали путевку в четвертьфинал проходящего в Швейцарии чемпионата мира.

В заключительном матче группового этапа латвийцы со счетом 8:1 разгромили Венгрию. Теперь сборная Латвии на третьем месте в группе А.

Ранее от этой группы путевки в плей-офф заработали имеющие по игре в запасе Швейцария и Финляндия (по 18 очков).

В матче группы В Норвегия со счетом 4:3 взяла верх над Данией, победный гол состоялся в овертайме.

Норвегия набрала 15 очков и занимает второе место в группе. Ранее она уже гарантировала себе место в четвертьфинале – как и Канада (17) с Чехией (13).

В плей-офф выходят по четыре лучшие сборные каждой из групп.

Сборные России и Белоруссии участия в турнире не принимают из-за санкций.

