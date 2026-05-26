США и Швеция последними вышли в плей-офф ЧМ по хоккею

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Сборные США и Швеции по хоккею последними завоевали путевки в четвертьфинал чемпионата мира в Швейцарии.

В заключительном своем матче группового этапа команда США со счетом 4:1 обыграла Австрию и финишировала на четвертом месте группы А (11 очков). Австрия – на шестом месте (9).

Ранее в группе А места в плей-офф себе обеспечили Швейцария, Финляндия (по 18) и Латвия (12).

Сборная Швеции в матче группы В одолела Словакию со счетом 4:2 и опередила ее в турнирной таблице. Швеция занимает четвертое место (12), Словакия – пятое (11).

Ранее в плей-офф пробились Канада (17), Норвегия (15) и Чехия (13).

Позднее во вторник пройдут матчи Чехия – Канада и Швейцария – Финляндия. По итогам этих встреч сформируются итоговые таблицы и определится полный состав пар 1/4 финала. В настоящий момент известно, что Канада сыграет с США.

