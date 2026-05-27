Поиск

Определились все четвертьфинальные пары ЧМ по хоккею

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Сборная Швейцарии со счетом 4:2 победила Финляндию в заключительном для команд матче группового этапа чемпионата мира.

Турнир проходит в Швейцарии.

Набрав максимальные количество очков – 21 в семи матчах – хозяева турнира заняли первое место в своей группе. Финляндия разместилась на второй строчке, 18 очков.

В матче группы В Канада со счетом 3:2 взяла верх над Чехией. Канада – победитель группы, 20 очков. Чехия – на третьем месте, 15.

По итогам группового этапа сформировались четвертьфинальные пары, в которых победитель одной группы сыграет с четвертой командой в другой; команда, сборная, занявшая второе место в группе А, встретится с третьей командой группы В и так далее.

Состав пар 1/4 финала:

Канада – США

Норвегия – Латвия

Финляндия – Чехия

Швейцария – Швеция.

Сборная США – действующий чемпион мира.

Сборные России и Белоруссии участия в турнире не принимают из-за санкций.

хоккей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Малкин продлил контракт с "Питтсбургом"

Малкин продлил контракт с "Питтсбургом"

Даниил Медведев проиграл в первом круге Roland Garros

Даниил Медведев проиграл в первом круге Roland Garros

"Милан" уволил главного тренера

"Милан" уволил главного тренера

Карседо назвал победу "Спартака" в Кубке заслуженной

Карседо назвал победу "Спартака" в Кубке заслуженной

"Спартак" завоевал Кубок России по футболу

"Спартак" завоевал Кубок России по футболу

European Gymnastics разрешил россиянам выступать под флагом РФ

European Gymnastics разрешил россиянам выступать под флагом РФ

Усик защитил титул чемпиона мира

Дзюба заявил, что покидает "Акрон"

Дзюба заявил, что покидает "Акрон"

Чемпионат мира по хоккею с мячом отменен из-за отсутствия сборной России

Чемпионат мира по хоккею с мячом отменен из-за отсутствия сборной России

Месси стал миллиардером

Месси стал миллиардером