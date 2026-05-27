Определились все четвертьфинальные пары ЧМ по хоккею

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Сборная Швейцарии со счетом 4:2 победила Финляндию в заключительном для команд матче группового этапа чемпионата мира.

Турнир проходит в Швейцарии.

Набрав максимальные количество очков – 21 в семи матчах – хозяева турнира заняли первое место в своей группе. Финляндия разместилась на второй строчке, 18 очков.

В матче группы В Канада со счетом 3:2 взяла верх над Чехией. Канада – победитель группы, 20 очков. Чехия – на третьем месте, 15.

По итогам группового этапа сформировались четвертьфинальные пары, в которых победитель одной группы сыграет с четвертой командой в другой; команда, сборная, занявшая второе место в группе А, встретится с третьей командой группы В и так далее.

Состав пар 1/4 финала:

Канада – США

Норвегия – Латвия

Финляндия – Чехия

Швейцария – Швеция.

Сборная США – действующий чемпион мира.

Сборные России и Белоруссии участия в турнире не принимают из-за санкций.