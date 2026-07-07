Екимов уверен в прорыве российского велоспорта после назначения Сиенко

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Первый вице-президент Федерации велосипедного спорта России, трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов высоко оценил назначение Олега Сиенко на пост президента ФВСР.

"Олег Сиенко - серьезный человек, сильный и политически, и финансово. Для него велоспорт — не пустой звук, он сам мастер спорта международного класса. Мы вместе с ним начинали заниматься спортом и двигались вплоть до окончания студенческих лет, выступали вместе, принимали участие в одних соревнованиях. Он возглавил федерацию, потому что ему было больно смотреть, как велоспорт просто замер в развитии", - сказал Екимов "Интерфаксу".

"Сейчас ситуация меняется. Да, есть ряд сбивающих факторов, но я думаю, что с 2027 года мы сделаем акцент на развитие регионального и детско-юношеского спорта, потому что нам нужно формировать нашу скамейку запасных. Большие соревнования мы делать научились, теперь должны финансово помогать регионам поднимать мальчишек и девчонок и готовить резерв", - отметил собеседник агентства.

Говоря о тормозящих факторах, он назвал главной проблемой отсутствие спортивной инфраструктуры.

"Нет треков, шоссейных трасс. Даже маленькую трассу в лесу или поле нужно подготовить: взял лопату, подготовил. Но самое главное — нужно заплатить за труд людям, которые это будут делать. Это финансовый вопрос", - подчеркнул он.

"Тренерам — огромная благодарность. Функционеры, президенты региональных федераций, которые верят в светлое будущее и приближают его, как могут, исходя из своих возможностей. Именно эти люди дают нам надежду на развитие. Мы видим, что велоспорт бурно развивается в любительском сегменте. Столько людей, для которых это стало просто трендом: иметь красивый велосипед, красивую форму, каждые выходные участвовать в соревнованиях. В следующем году Федерация также возьмет под свое крыло любительское направление", - отметил он.

Промышленник и предприниматель Олег Сиенко возглавил федерацию в мае этого года, сменив Юрия Кучерявого.