Полет над пелотоном. В Татарстане прошел чемпионат России по велоспорту на шоссе

Прыжок Ирека Ризаева через пелотон Фото: Федерация велосипедного спорта России

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Более двухсот гонщиков из РФ боролись за награды чемпионата России по велоспорту на шоссе. Гонки прошли в Иннополисе и Казани (Татарстан).

Результаты

Женщины

Индивидуальная гонка на время: 1 место — Екатерина Гуренкова, 2 место — Тамара Дронова, 3 место — Марина Комина.

Групповая гонка: Золото у Марины Коминой, серебро взяла Елизавета Арчибасова, бронза досталась Кристине Новиковой.

Мужчины

Индивидуальная гонка на время: Победу одержал Петр Рикунов. Кирилл Миллер финишировал вторым, Савва Новиков замкнул тройку призеров.

Групповая гонка: Чемпионом России стал Савва Новиков. Серебряная медаль у Михаила Фокина, бронзовая — у Артемия Хомякова.

Смешанная командная эстафета



Золотые медали завоевала сборная Москвы. Второе место заняла команда Орловской области, третье — представители Самарской области.

Открытием чемпионата стала недавно выступавшая в любителях Екатерина Гуренкова. Ее победа в индивидуальной гонке стала особенной в связи с тем, что весной этого года спортсменка сломала руку.

"У человека, получившего травму, главная мотивация — вернуть форму. Мои планы на сезон рухнули из-за переноса чемпионата России и отмены гонки. Я закончила тренировки и даже на старт первой гонки смогла выйти только на шоссейном велосипеде, так как не могла лечь на руль. Планировать что-то было сложно, пока совсем недавно не удалось восстановиться достаточно, чтобы начать тренировки на разделочном велосипеде", - рассказала Гуренкова "Интерфаксу".

"Сначала семья сопротивлялась, когда я ушла в велоспорт, но потом смирилась: без тренировок мне плохо, и день проходит неправильно. Особенно поддерживает средняя дочь-спортсменка. Муж, ранее относившийся к стартам безразлично, теперь ждет результатов и расстраивается из-за неудач, понимая, что годы тренировок были не зря", - подчеркнула она.

Президент Федерации велосипедного спорта России Олег Сиенко высоко оценил уровень проведения чемпионата.

"Чемпионат в Татарстане прошел на высочайшем уровне – и в спортивном, и в организационном плане. Яркие эмоции, непростые погодные условия, плотная борьба на трассе и уникальные моменты вроде трюка Ирека Ризаева – все это показывает, насколько многогранен и зрелищен наш велоспорт", - сказал Сиенко.

Ирек Ризаев считается лучшим российским представителем велоспорта‑BMX. Участник Олимпиады в Токио выполнил трюк: прямо во время проезда пелотона, он перепрыгнул через участников гонки. Аналогов такого трюка в России еще не было.

Нужен трек

Первый вице-президент Федерации велоспорта России Вячеслав Екимов соглашается с тезисом о том, что Казань – спортивная столица "нашей большой великой России", но в инфраструктурном поле видит зоны роста: например, нужен новый трек.

"Пусть Татарстан и Башкортостан поспорят, кто первее его возведёт. Мы постоянно пытаемся говорить о нашей велосипедной инфраструктуре, которой катастрофически не хватает. Но всем говорю о том, что трек — это, понятно, объект для велоспорта, но не забывайте, что это универсальное спортивное здание. Высокие потолки, пять тысяч квадратных метров внутреннего пространства, которые можно использовать под игровые виды спорта, тот же теннис, чтобы отбивать затраты на содержание. А зимой люди будут кататься на велосипедах. Все, кто ездит летом, смогут тренироваться круглогодично", - сказал Екимов "Интерфаксу".

Еще до старта чемпионата президент Федерации велосипедного спорта Республики Татарстан, двукратный чемпион России по велоспорту на шоссе, победитель этапов "Джиро д'Италия" и "Тур де Франс" Ильнур Закарин рассказал о значимости соревнований в Казани и Иннополисе.

"Внутри страны есть утвержденный календарь, который анонсируется за год. Если ты хочешь дальше развиваться и попасть в зарубежную команду, майка и звание чемпиона России — это один из самых значимых титулов, на который обращают внимание при отборе. Призовые — это, конечно, приятно, но в целом звание чемпиона России дает дальнейший импульс для развития спортсмена. Поэтому все стараются подойти к гонке в своей лучшей форме", - сказал Закарин, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Вице-президент ФВСР, генеральный менеджер сборной России Ренат Хамидулин уверен: чемпионат удался.

"Абсолютно все постарались сделать максимально всё возможное, чтобы получился грандиозный спортивный праздник, и я думаю, что это удалось. Хочу выразить благодарность Федерации велосипедного спорта Татарстана, Министерству спорта Татарстана и городу, потому что со стороны региона были приложены колоссальные усилия. У нас получилось действительно показать всему городу, что велоспорт — это круто", - заявил он.

Победители индивидуальной гонки на время и групповой гонки получают по 100 тысяч рублей, командной смешанной эстафеты – 120 тысяч.

Спортсменам, занявшим второе место в индивидуальной и групповой гонках, полагается по 75 тысяч, в эстафете - 90 тысяч.

За третье место суммы распределились следующим образом: индивидуальная и групповая гонка - 50 тысяч, эстафета - 60 тысяч.