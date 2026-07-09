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Две чешские теннисистки сыграют в финале Уимблдона

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В финал Уимблдонского турнира в женском одиночном разряде пробились теннисистки из Чехии.

В полуфинале Каролина Мухова обыграла представительницу США Коко Гауфф – 6:2, 1:6, 7:6 (12:10).

В мировом рейтинге Мухова занимает девятое место, Гауфф – седьмое.

В другом матче 1/2 финала 12-я ракетка мира Линда Носкова взяла верх над 13-й ракеткой украинкой Мартой Костюк – 6:4, 6:4.

Финал Мухова – Носкова пройдет в субботу.

Для Муховой это будет второй финал на турнирах Большого шлема. В 2023 году она дошла до решающего матча RolandGarros и уступила Иге Швентек из Польши. Носкова в финале сыграет впервые.

Друг с другом соперницы по финалу Уимблдона ранее встречались однажды, победила Мухова.

теннис Уимблдон
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