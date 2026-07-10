Поиск

Российский боксер Ашалаев победил белоруса Долголевца на турнире IBA в Баку

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Россиянин Чеэрав Ашалаев одержал победу над боксером из Белоруссии Михаилом Долголевцем в поединке, прошедшем на турнире "IBA. Ночь чемпионов" в Баку.

По итогам восьмираундового боя во втором среднем весе победу россиянину присудили единогласным решением судей.

По окончании поединка Ашалаев заявил, что недоволен боем.

"Подустал. Вроде бы и темп поединка не был высоким. Не знаю… Нужно разбираться, в чем проблема. В том числе нужно сдать анализы. У меня уже несколько поединков по профессионалам, и могу на 100% сказать, что тут все отличается от любительского бокса. Сейчас прилечу домой, чуть отдохну и начну подготовку к чемпионату России (в Саранске – ИФ)", - приводит слова Ашалаева пресс-служба Федерации бокса России.

Теперь на счету Ашалаева три победы на профессиональном ринге, он удерживает статус непобежденного боксера. Ашалаев - призер чемпионата и Кубка России 2025 года, победитель первенства Европы-2023 до 22 лет

Долголевец проиграл первый бой в карьере, предыдущие семь он победил нокаутом. Он - участник Олимпийских игр-2016.

бокс Баку IBA Михаил Долголевец Чеэрав Ашалаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
ЧМ-2026

Сборная Испании победила Бельгию и сыграет с Францией в полуфинале

ЧМ-2026

Испания - Бельгия. Онлайн

Испания - Бельгия. Онлайн

FIS решила оставить в силе санкции против россиян

ЧМ-2026

Сборная Франции победила Марокко и первой вышла в полуфинал ЧМ

Сборная Франции победила Марокко и первой вышла в полуфинал ЧМ

Джон Кордоба вновь признан лучшим игроком сезона РПЛ

ЧМ-2026

Франция - Марокко. Онлайн

Франция - Марокко. Онлайн
ЧМ-2026

В Париже усиливают безопасность в преддверии матча между Марокко и Францией

Международная федерация волейбола сняла санкции с россиян

Международная федерация волейбола сняла санкции с россиян

ФИФА и УЕФА не будут спешить с возвращением россиян

ФИФА и УЕФА не будут спешить с возвращением россиян
ЧМ-2026

Определились все четвертьфинальные пары ЧМ

Определились все четвертьфинальные пары ЧМ