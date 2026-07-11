Мурат Гассиев оказался легче Питера Кадиру перед боем

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В Москве прошла процедура взвешивания участников турнира "IBA.PRO 19", который состоится 11 июля.

Возглавит турнир бой чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе Мурата Гассиева против немца Питера Кадиру.

Как сообщает пресс-служба Федерации бокса России, вес Гассиева составил 104,25 кг, вес Кадиру – 116,7 кг.

Изначально соперником Гассиева должен был стать олимпийский чемпион-2016 и чемпион мира-2015 Тони Йока, но француз за полторы недели до боя травмировал спину.

Гостями процедуры взвешивания стали легенды мирового бокса: вице-президент IBA, чемпион мира в шести весовых категориях Мэнни Пакьяо, а также Шэннон Бриггс и Дерек Чисора.

Результаты взвешивания:

Бокс

- Легкий вес, 10 раундов, бой за пояс WBA Asia East: Тамерлан Оздоев (Россия, 61,2 кг) – Шивам (Индия, 60,85 кг);

- Полусредний вес, 10 раундов: Вадим Мусаев (Россия, 67,7 кг) – Фарахат Манилола (Уганда, 66,5 кг);

- Легчайший вес, 6 раундов: Вячеслав Рогозин (Россия, 53,8 кг) – РВ Дениега (Филиппины, 53,9 кг);

- Первый тяжелый вес, 10 раундов: Муслим Гаджимагомедов (Россия, 93,0 кг) – Кевин Мартинез (Мексика, 92,4);

- Первый тяжелый вес, 10 раундов: Алексей Егоров (Россия, 90,55 кг) – Давид Дзукаев (Россия, 90,35 кг);

- Полутяжелый вес, 12 раундов, элиминатор WBA: Шарабутдин Атаев (Россия, 79,4 кг) – Хосе Ускатеги (Венесуэла, 79,4 кг);

- Первый средний вес, 10 раундов, бой за пояс IBA.PRO International: Павел Сосулин (Россия, 70,95 кг) – Эдди Кольменарес (Венесуэла, 70,55 кг);

- Тяжелый вес, 10 раундов: Мурад Халидов (Россия, 113,3 кг) – Арслан Яллыев (Россия, 107,8 кг);

- Тяжелый вес, 12 раундов, бой за пояс WBA Continental: Артем Сусленков (Россия, 107,55 кг) – Джозеф Джойс (Великобритания, 131,15 кг);

- Тяжелый вес, 12 раундов, бой за пояс WBA: Мурат Гассиев (Россия, 104,25 кг) – Питер Кадиру (Германия, 116,7 кг).

Кулачный бой

Виталий Старых (Россия, 88,25 кг) – Максим Горбатко (Россия, 84,75 кг)

Вячеслав Мещеркин (Россия, 72,7 кг) – Эльмар Гусейнов (Россия, 72,55 кг)

Вечер бокса и кулачного боя состоится на столичной "ВТБ Арене". Турнир организован Международной ассоциацией бокса при поддержке президента IBA Умара Кремлева и Федерации бокса России.