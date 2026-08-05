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"Панатинаикос" арендовал футболиста "Спартака" Гарсию

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Нападающий "Спартака" Ливай Гарсия продолжит карьеру в греческом "Панатинаикосе", сообщается на сайте московского футбольного клуба.

"28-летний форвард сборной Тринидада и Тобаго арендован афинянами до конца текущего сезона, при этом соглашением предусмотрено право выкупа", - говорится в сообщении.

Ливай выступал за "Спартак" с начала 2025 года, перейдя из греческого АЕКа. В 48 матчах за "Спартак" он забил 10 мячей и сделал 5 результативных передач и стал обладателем Кубка России.

Спартак футбол
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