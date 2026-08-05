Кириленко скептически оценил шансы на скорое возвращение российского баскетбола

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что не видит предпосылок к скорому снятию санкций с отечественного баскетбола.

"Надежда на положительное решение всегда есть, но я предпочитаю исходить из отрицательного сценария. Мы находимся в режиме изоляции достаточно долго. Смотря на другие виды спорта, я пока не вижу супердинамики по возвращению нашего баскетбола", - приводит слова Кириленко "Матч ТВ".

"Да, есть отдельные кейсы, особенно в индивидуальных видах спорта, в командных же — кроме водного поло, волейбола и баскетбола 3×3 — я не видел возвращения к официальным турнирам в полноценном формате. Поэтому пока я все равно настроен достаточно скептически, но буду рад ошибаться", - отметил руководитель федерации.

ФИБА отстранила россиян и белорусов от международных турниров 1 марта 2022 года, после этого санкции продлевались.