Павел Полех стал самым молодым автором гола в истории "Спартака"

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Полузащитник "Спартака" Павел Полех стал самым молодым автором гола в истории московского футбольного клуба.

Он отличился в матче "Спартака" против "Оренбурга" в рамках первого тура Пути РПЛ Кубка России, забив на 84-й минуте. Это его дебютный гол в составе "Спартака", этого успеха Полех достиг в возрасте 16 лет и 8 месяцев.

Предыдущим самым молодым автором гола в составе "Спартака" был полузащитник Джано Ананидзе, который летом 2009 года забил гол в ворота "Краснодара" в кубковом матче в возрасте 16 лет 9 месяцев.

В среду "Спартак" обыграл в Москве "Оренбург" со счетом 5:1.

"Спартак" - действующий обладатель Кубка России.