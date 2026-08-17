Менеджер ММА Тарасов высказался о продолжительности карьеры Махачева в UFC

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Менеджер российских бойцов смешанного стиля Виталий Тарасов поделился прогнозом о будущем чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева.

"Думаю, что Ислам Махачев будет выступать до тех пор, пока не проиграет 1-2 раза, а если его не смогут остановить соперники, то времени и интереса ему хватит еще на 4-5 побед", — сказал Тарасов "Интерфаксу".

Собеседник агентства отметил, что будущие титульные защиты станут серьезным испытанием для чемпиона, так как уровень претендентов крайне высок.

"Главная интрига в том, что все возможные оппоненты будут реально тяжелыми и шансы в таких боях справедливо оценивать как 50/50. И с Карлосом Пратесом, и с Майклом Моралесом. Вероятно, Махачев в будущем даст UFC самые высокоуровневые и конкурентные поединки, которые только можно представить", — подчеркнул он.

Тарасов также провел параллель между психологией Махачева и Хабиба Нурмагомедова, отметив их разное отношение к гипотетическим неудачам и текущему статусу в ММА.

"Я думаю, что ему самому интересно посмотреть, как далеко он сможет зайти, и он готов за это заплатить возможным поражением. Его карьера принципиально отличается от карьеры Хабиба тем, что Ислам чуть больше чувствует себя спортсменом, который может выиграть или проиграть, в этом нет катастрофы, он уже переписал несколько рекордов, уже вошел в число лучших бойцов в истории вида спорта, так что сейчас мы будем наблюдать, как далеко он зайдет в принципе", — добавил Тарасов.

В ночь на 16 августа по московскому времени Махачев единогласным решением судей одолел ирландца Иэна Гэрри и защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе. Победа стала для россиянина в UFC 17-й подряд. Эта победная серия - рекордная в истории Абсолютного бойцовского чемпионата.