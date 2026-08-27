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"Тоттенхэм" арендовал у "Манчестер Сити" Омара Мармуша

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Египта Омар Мармуш перешел в "Тоттенхэм" на правах аренды из "Манчестер Сити", сообщается на официальном сайте лондонского футбольного клуба.

Сделка рассчитана на один сезон и включает в себя обязательство выкупа контракта следующим летом.

27-летний Мармуш перешел в "Манчестер Сити" из немецкого "Айнтрахта" в начале 2025 года. В 62 матчах за английскую команду он забил 16 голов во всех турнирах и стал обладателем Кубка Англии и Кубка английской лиги.

Мармуш – серебряный призер Кубка Африки-2021 и участник ЧМ-2026 в составе сборной Египта.

Манчестер Сити Омар Мармуш Тоттенхэм футбол
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