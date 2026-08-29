Волейболисты сборной России отобрались на молодежный ЧЕ

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Мужская молодежная сборная России по волейболу (игроки до 20 лет) завоевала путевку на чемпионат Европы 2027 года.

В финале отборочного турнира они обыграли Болгарию. Матч в Софии завершился со счетом 3:0 (25:21, 28:26, 25:22). Российская команда выиграла все матчи отборочного раунда, также одержав победы над сборными Турции, Сербии, Белоруссии и Северной Македонии.

Вторую путевку от отборочной зоны получила сборная Болгарии.

Чемпионат Европы‑2027 пройдет с 21 по 30 июля в Хорватии и Черногории.

Ранее в июле Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о решении российские сборные к международным соревнованиям.