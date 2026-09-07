"Каждого можно на международный уровень". Итоги чемпионата России по боксу-2026

Эдмонд Худоян, архивное фото Фото: Александр Джорович/РИА Новости

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Главным событием чемпионата России по боксу в Саранске стал очередной триумф Эдмонда Худояна. В финале в весовой категории до 48 кг он одолел Володю Мнацаканяна и стал семикратным чемпионом России.

По числу наград высшего достоинства Худоян приблизился к достижению Андрея Замкового. У ныне завершившего карьеру боксера Замкового восемь титулов. Сам Замковой незадолго до очередной победы Худояна заявил "Интерфаксу, что порадуется за него, если тот сумеет защитить титул.

"Да и слава богу, ничего страшного. Не знаю, почему на этом делают такой акцент, мне этот вопрос задают не первый раз. Я наоборот порадуюсь, если у него получится. У меня не было цели стать абсолютным рекордсменом. Мне просто хотелось провести последний чемпионат России у себя дома, в Хабаровске (в 2023 году – ИФ), который я представлял на российской и мировой арене более 15 лет. Так получилось, что установил рекорд, но это не главное. Пускай парень готовится и тренируется".

Худоян заявил "Интерфаксу", что не удивлен такой позиции Замкового.

"Андрей — очень хороший, добрый парень, он сейчас работает в тренерском штабе сборной России. Я думаю, это ему только во благо, что в команде есть такие спортсмены, которые показывают высокие результаты и растут", - сказал Худоян, подчеркнув, что он нацелен стать новым рекордсменом.

Соответствующие амбиции высказал и Андрей Пегливанян, ставший трехкратным чемпионом России. В финале в весе до 57 кг он победил Эдуарда Саввина.

"Цена этой медали — очень большая. Скажу так, я ещё достаточно молод, амбициозен. Возможно, когда‑то я смогу конкурировать по количеству побед на чемпионатах России с Худояном, Замковым. Они — легенды российского бокса", - сказал Пегливанян журналистам.

Трехкратным чемпионом России стал и Илья Попов. В решающем поединке в весовой категории до 63,5 кг он победил Максима Шумова.

"Первый чемпионат России я посвятил отцу, второй – жене. Третий я посвящаю дочке. Это ее первая золотая медаль, дай бог, не последняя", - сказал Попов журналистам.

Победители чемпионата:

до 48 кг — Эдмонд Худоян (Челябинская область) - стал семикратным чемпионом России

до 51 кг — Расул Салиев (Дагестан)

до 54 кг — Тимурбек Маамадалиев (Москва)

до 57 кг — Андрей Пегливанян (Краснодарский край-Челябинская) - стал трехкратным чемпионом России

до 60 кг — Руслан Белоусов (Мордовия-Хабаровский)

до 63,5 кг — Илья Попов (Санкт-Петербург) - стал трехкратным чемпионом России

до 67 кг — Егор Козорезов (Новосибирская область-Приморский)

до 71 кг — Александр Зырянов (Санкт-Петербург)

до 75 кг — Сергей Сергеев (Татарстан) - стал двукратным чемпионом России

до 80 кг — Бешто Шавлаев (Чеченская Республика)

до 86 кг — Савелий Садома (Хабаровский край) - стал двукратным чемпионом России

до 92 кг — Денис Козлов (Мордовия)

свыше 92 кг — Владислав Муравин (Санкт-Петербург)

Чемпионат России прошел без участия многих ведущих боксеров России. Их освободили от турнира в связи с тем, что они готовятся к стартующему через неделю в Болгарии чемпионату Европы под эгидой WorldBoxing. Однако и многие из тех, кто выступил в Саранске, в скором времени могут достойно пополнить ряды сборной России. Такое мнение высказал олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный чемпион Европы Евгений Тищенко.

"Честно говоря, некоторые ребята действительно впечатлили. В целом уровень очень высокий. Некоторые бойцы настолько сильны, что каждого из них можно смело выставлять на международный уровень, и они покажут достойный результат. Так что да, можно ожидать, что в ближайшем будущем эти спортсмены успешно защитят честь сборной России на международных турнирах", - сказал Евгений Тищенко: "Интерфаксу".

Аналогичной точки зрения придерживается и двукратный Олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Алексей Тищенко.

"В Саранске у молодых ребят был отличный шанс проявить себя и попасть в состав сборной и затем составить конкуренцию основным боксерам. Если в плане зрелищности этот чемпионат Росси уступает предыдущему, то в плане перспектив у молодых боксеров превосходит", - сказал Алексей Тищенко.

Двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный чемпион Европы Олег Саитов заявил журналистам, что доволен качеством боев в столице Мордовии: "Да, первые номера не выступают в Саранске, но зрелищных противостояний достаточно", - подчеркнул Саитов.

Обладатели индивидуальных призов:

Лучший боксер – Эдмонд Худоян

Лучшее технико-тактическое мастерство – Егор Козорезов

За волю к победе – Тимурбек Мамадалиев

Лучший судья – Эльдар Билалов

Победители чемпионата России по боксу получат по 1,5 млн рублей. Серебряным призерам полагается по 250 тыс. рублей, бронзовым – по 125 тыс. Общий призовой фонд составляет 26 млн руб.