"Каждого можно на международный уровень". Итоги чемпионата России по боксу-2026
Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Главным событием чемпионата России по боксу в Саранске стал очередной триумф Эдмонда Худояна. В финале в весовой категории до 48 кг он одолел Володю Мнацаканяна и стал семикратным чемпионом России.
По числу наград высшего достоинства Худоян приблизился к достижению Андрея Замкового. У ныне завершившего карьеру боксера Замкового восемь титулов. Сам Замковой незадолго до очередной победы Худояна заявил "Интерфаксу, что порадуется за него, если тот сумеет защитить титул.
"Да и слава богу, ничего страшного. Не знаю, почему на этом делают такой акцент, мне этот вопрос задают не первый раз. Я наоборот порадуюсь, если у него получится. У меня не было цели стать абсолютным рекордсменом. Мне просто хотелось провести последний чемпионат России у себя дома, в Хабаровске (в 2023 году – ИФ), который я представлял на российской и мировой арене более 15 лет. Так получилось, что установил рекорд, но это не главное. Пускай парень готовится и тренируется".
Худоян заявил "Интерфаксу", что не удивлен такой позиции Замкового.
"Андрей — очень хороший, добрый парень, он сейчас работает в тренерском штабе сборной России. Я думаю, это ему только во благо, что в команде есть такие спортсмены, которые показывают высокие результаты и растут", - сказал Худоян, подчеркнув, что он нацелен стать новым рекордсменом.
Соответствующие амбиции высказал и Андрей Пегливанян, ставший трехкратным чемпионом России. В финале в весе до 57 кг он победил Эдуарда Саввина.
"Цена этой медали — очень большая. Скажу так, я ещё достаточно молод, амбициозен. Возможно, когда‑то я смогу конкурировать по количеству побед на чемпионатах России с Худояном, Замковым. Они — легенды российского бокса", - сказал Пегливанян журналистам.
Трехкратным чемпионом России стал и Илья Попов. В решающем поединке в весовой категории до 63,5 кг он победил Максима Шумова.
"Первый чемпионат России я посвятил отцу, второй – жене. Третий я посвящаю дочке. Это ее первая золотая медаль, дай бог, не последняя", - сказал Попов журналистам.
Победители чемпионата:
до 48 кг — Эдмонд Худоян (Челябинская область) - стал семикратным чемпионом России
до 51 кг — Расул Салиев (Дагестан)
до 54 кг — Тимурбек Маамадалиев (Москва)
до 57 кг — Андрей Пегливанян (Краснодарский край-Челябинская) - стал трехкратным чемпионом России
до 60 кг — Руслан Белоусов (Мордовия-Хабаровский)
до 63,5 кг — Илья Попов (Санкт-Петербург) - стал трехкратным чемпионом России
до 67 кг — Егор Козорезов (Новосибирская область-Приморский)
до 71 кг — Александр Зырянов (Санкт-Петербург)
до 75 кг — Сергей Сергеев (Татарстан) - стал двукратным чемпионом России
до 80 кг — Бешто Шавлаев (Чеченская Республика)
до 86 кг — Савелий Садома (Хабаровский край) - стал двукратным чемпионом России
до 92 кг — Денис Козлов (Мордовия)
свыше 92 кг — Владислав Муравин (Санкт-Петербург)
Чемпионат России прошел без участия многих ведущих боксеров России. Их освободили от турнира в связи с тем, что они готовятся к стартующему через неделю в Болгарии чемпионату Европы под эгидой WorldBoxing. Однако и многие из тех, кто выступил в Саранске, в скором времени могут достойно пополнить ряды сборной России. Такое мнение высказал олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный чемпион Европы Евгений Тищенко.
"Честно говоря, некоторые ребята действительно впечатлили. В целом уровень очень высокий. Некоторые бойцы настолько сильны, что каждого из них можно смело выставлять на международный уровень, и они покажут достойный результат. Так что да, можно ожидать, что в ближайшем будущем эти спортсмены успешно защитят честь сборной России на международных турнирах", - сказал Евгений Тищенко: "Интерфаксу".
Аналогичной точки зрения придерживается и двукратный Олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Алексей Тищенко.
"В Саранске у молодых ребят был отличный шанс проявить себя и попасть в состав сборной и затем составить конкуренцию основным боксерам. Если в плане зрелищности этот чемпионат Росси уступает предыдущему, то в плане перспектив у молодых боксеров превосходит", - сказал Алексей Тищенко.
Двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный чемпион Европы Олег Саитов заявил журналистам, что доволен качеством боев в столице Мордовии: "Да, первые номера не выступают в Саранске, но зрелищных противостояний достаточно", - подчеркнул Саитов.
Обладатели индивидуальных призов:
Лучший боксер – Эдмонд Худоян
Лучшее технико-тактическое мастерство – Егор Козорезов
За волю к победе – Тимурбек Мамадалиев
Лучший судья – Эльдар Билалов
Победители чемпионата России по боксу получат по 1,5 млн рублей. Серебряным призерам полагается по 250 тыс. рублей, бронзовым – по 125 тыс. Общий призовой фонд составляет 26 млн руб.