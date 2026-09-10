Кравцов оценил шансы российских боксеров в предстоящих поединках в Вологде и Оренбурге

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Председатель тренерского совета Федерации бокса России (ФБР) Эдуард Кравцов поделился ожиданиями от предстоящих боев с участием Георгия Юновидова, Георгия Челохсаева и Габила Мамедова, назвав грядущие поединки сложными и конкурентными.

11 сентября в Вологде на турнире "Кубок губернатора Вологодской области" состоятся сразу два реванша. В главном бою Юновидов встретится с южноафриканцем Крисом Томпсоном в поединке за пояс IBA.PRO Intercontinental в тяжелом весе. В со-главном событии Челохсаев выйдет на ринг против угандийца Фарахата Манилолы. В предыдущих очных встречах оба российских спортсмена уступили своим оппонентам по очкам.

"У нас вечер реваншей. Надеюсь, сейчас Юновидов убедительно выиграет, но Томпсон стилистически представляет собой очень неудобного соперника. Что касается Челохсаева, то он очень серьёзно готовился к реваншу и намерен забрать победу. Шансы в этом противостоянии — 50 на 50", — сказал Кравцов, слова которого приводит пресс-служба Федерация бокса России.

13 сентября в Оренбурге чемпион Европы 2024 года Габил Мамедов проведет шестираундовый бой в первом полусреднем весе против казахстанца Дастана Садуулы.

"Исходя из состояния, в котором сейчас находится Габил, это будет достаточно конкурентный бой, так как Садуулы на ходу. Тем не менее, для меня именно Мамедов будет фаворитом", — отметил Кравцов.