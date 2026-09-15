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Аленичев вновь возглавил "Арсенал"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Дмитрий Аленичев занял пост главного тренера "Арсенала", сообщается на сайте тульского футбольного клуба.

Условия контракта не приводятся.

53-летний Аленичев возглавил "Арсенал" во второй раз. Впервые он занял эту должность в клубе в 2011 году и постепенно вывел команду из любительской лиги в РПЛ. В "Арсенале" специалист проработал до 2015 года, под его руководством команда одержала 59 побед в 112 официальных матчах.

Также Аленичев тренировал юношескую сборную России, московский "Спартак" и красноярский "Енисей". Будучи игроком, в составе "Спартака" Аленичев четыре раза выигрывал чемпионат России, два раза – Кубок России. В составе португальского "Порту" становился победителем Лиги чемпионов и Кубка УЕФА, забив по голу в финалах каждого из турниров.

Арсенал Тула футбол Дмитрий Аленичев
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