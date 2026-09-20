"Спартак" прервал пятиматчевую серию побед в КХЛ

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты уфимского "Салавата Юлаева" со счетом 3:1 победили московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра прошла в столице Башкортостана.

В составе победителей голы забили Никита Щербаков (8-я минута), Мэттью Маджио (40), Данил Алалыкин (48). Автор гола в составе "Спартака": Михаил Мальцев (17).

"Спартак" прервал пятиматчевую серию побед в КХЛ. Набрав 10 очков в семи матчах, команда занимает второе место в Западной конференции.

"Салават Юлаев" - на втором месте в Восточной конференции: 9 очков в шести встречах.

Кроме того, в этот день челябинский "Трактор" дома со счетом 2:1 выиграл у "Авангарда", магнитогорский "Металлург" на своем льду со счетом 6:2 – у нижнекамского "Нефтехимика".