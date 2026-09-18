"Спартак" выиграл пятый матч подряд в КХЛ

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака" со счетом 3:1 победили челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча прошла в Челябинске.

В составе "Спартака" голы провели Даниил Орлов (16-я минута), Даниил Гутик (53), Данил Пивчулин (60, в пустые ворота).

Автор гола в составе "Трактора" - Нэйтан Легаре (46).

"Спартак" выиграл пятый матч подряд и лидирует в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. На счету команды 10 очков в шести матчах. Второе место занимает имеющий игру в запасе действующий обладатель Кубка Гагарина "Локомотив" (Ярославль), третье – петербургский СКА. У этих команд также по 10 очков.

"Трактор" – на последнем, 11-м месте в Восточной конференции: 2 очка в пяти матчах.

Параллельно состоялись еще два матча: "Металлург" (Магнитогорск) – "Барыс" (Астана) – 3:0, "Салават Юлаев" (Уфа) – "Нефтехимик" (Нижнекамск) – 2:0.