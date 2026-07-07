Генменеджер сборной объяснил отсутствие Власова на чемпионате России по велоспорту

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Вице-президент ФВСР, генеральный менеджер сборной страны Ренат Хамидуллин прокомментировал отсутствие выступающего за команду Мирового тура Red Bull – BORA – Hansgrohe Александра Власова в заявке на чемпионат страны по велоспорту на шоссе-2026.

"Это больше связано и с календарем, и с персональными пожеланиями команды. Все-таки это команда Мирового тура, высший уровень. Там контракт, и не всегда получается делать то, что хочется", — сказал Хамидуллин "Интерфаксу".

"Команда диктует свои условия: если она сказала находиться в Европе и готовиться к гонке, остается только выполнять профессиональный контракт", - добавил он.

30-летний Власов – победитель многодневок "Тур Романдии", "Вуэльта Валенсии". Он – двукратный чемпион России.

С 1 по 5 июля в Татарстане прошел чемпионат России-2026.