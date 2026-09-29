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Назван стартовый состав сборной России по футболу на матч с Ираном

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным определился со стартовым составом команды на товарищескую встречу с Ираном.

С первых минут на поле будут присутствовать следующие игроки: Матвей Сафонов, Данил Круговой, Виктор Мелехин, Игорь Дивеев, Илья Вахания, Алексей Батраков, Матвей Кисляк, Иван Обляков, Александр Головин, Константин Тюкавин, Максим Глушенков.

Игра пройдет в Казани во вторник и стартует в 19:00 мск.

3 октября сборная России сыграет с Намибией в Екатеринбурге, 6 октября – с Нигерией в Нижнем Новгороде.

футбол
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