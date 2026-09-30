Гандболистка ЦСКА и сборной России Семина назвала крутым шанс вновь сыграть в Европе

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Левый полусредний ЦСКА и сборной России по гандболу Варвара Семина назвала непривычными ощущения в связи с предстоящими матчами национальной команды в Европе после снятия санкций.

"Ожидание предстоящих выездных игр в Европе ощущается как что-то непривычное. За последние годы нам доводилось проводить лишь товарищеские матчи со сборной Беларуси — либо на своей площадке, либо в гостях. А сейчас в календаре на октябрь и ноябрь запланированы сразу два выезда в Европу. Это нечто совершенно новое!" - сказал Семина "Интерфаксу".

"И как бы странно это ни звучало, но речь идёт именно о Европе. После такого долгого перерыва это вызывает настоящий вау-эффект. В то же время, это и большая ответственность. Сейчас нам особенно важно втянуться в ритм европейского гандбола. Это жизненно необходимо для нашей сборной. И такие крепкие спарринг-партнёры, как Сербия, дадут нам ценный опыт", - отметила она.

22 и 24 октября женская сборная России по гандболу в Белграде проведет товарищеские матчи с Сербией. Кроме того, Международная федерация гандбола пригласила национальную команду страны на турнир IHF Nations Trophy, который пройдет в Болгарии 25-29 ноября.

"Что касается ноябрьского турнира от IHF в Болгарии, то для нас любая возможность принять участие в турнире против соперников из Европы — это большой плюс. Независимо от того, кто именно нам достанется в соперники. Ведь мы не в той ситуации, чтобы от чего-то отказываться. И нам в любом случае нужно с чего-то начинать. Огромное спасибо за такую возможность и за проделанную работу всем причастным. Это действительно круто и достойно большого уважения", - отметила Семина.

В июле этого года сообщалось, что IHF сняла ограничения на участие российских спортсменов, команд, официальных лиц, судей, лекторов и экспертов в международных соревнованиях и мероприятиях под своей эгидой.

Варвара Семина – бронзовый призер чемпионата Европы-2021 среди игроков до 17 лет.