Мирра Андреева проиграла в финале турнира в Пекине

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мирра Андреева со счетом 5:7, 4:6 уступила китаянке Чжэн Циньвэнь в финале турнира категории WTA 1000 в Пекине.

Матч продолжался 1 час 43 минуты.

Мирра Андреева – первая ракетка России, а в мировом рейтинге занимает наивысшее в своей карьере пятое место. Чжэн Циньвэнь – 54-я ракетка мира.

WTA 1000 – вторая по статусу категория соревнований в женском теннисе вслед за турнирами Большого шлема.

Действующая победительница China Open – представительница США Аманда Анисимова. В разные годы триумфаторами турнира в женском одиночном разряде становились россиянки: Мария Кириленко (2005), Светлана Кузнецова (2006, 2009), Мария Шарапова (2014).