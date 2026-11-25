Сборная России по волейболу начнет Лигу наций играми с Бразилией и Италией

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Мужская сборная России по волейболу первые матчи в рамках Лиги наций в 2027 году проведет против Бразилии, Италии, Польши, Нидерландов, Сербии и Чехии.

Эти встречи пройдут в Бразилии с 9 по 13 июня.

На второй игровой неделе (23–27 июня) соперниками россиян будут Словения, США, Япония, Финляндия, Иран, Китай. Эти встречи примут Филиппины.

С 14-18 июля сборная России в Японии проведет матчи с хозяевами этого игрового цикла, а также с Италией, Францией, Турцией, Кубой, Ираном.

Финальный турнир пройдет с 28 июля по 1 августа.

Женская сборная России на первой игровой неделе сыграет с Бразилией, Италией, Польшей, Нидерландами, Сербией и Чехией. Эти матчи пройдут со 2 по 6 июня в Бразилии.

Второй игровой цикл запланирован на период с 16 по 20 июня, когда соперниками сборной России будут национальные команды Китая, Польши, Канады, Доминиканской Республики, Чехии, Таиланда. Игры пройдут в Макао и Китае.

С 7 по 11 июля в Турции россиянки встретятся с турчанками, а также командами Польши, Чехии, Франции, Бельгии, Словении.

Финальный турнир пройдет с 21 по 25 июля.

В июле Международная федерация (FIVB) волейбола допустила российские сборные и команды до соревнований. Российские сборные восстановили в мировых рейтингах с тем же количеством очков, которое они имели на момент заморозки. Фактически данное решение открыло национальным сборным путь на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

FIVB отстранила россиян от международных турниров в марте 2022 года.