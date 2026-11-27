Претендующий на титул IBF кубинец Энди Крус восхитился школой бокса России

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Кубинский боксер Энди Крус поделился ожиданиями от предстоящего поединка за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе против россиянина Артура Субханкулова.

Бой возглавит кард турнира "IBA.PRO 22" в пятницу в Уфе.

"Как планирую побеждать? Вера в себя, вера в свою подготовку и слушать свой угол. Что могу сказать своему сопернику? Мы оба готовы", - приводит слова Энди Круса пресс-служба Федерации бокса России.

"Я много раз был в России. Это великая страна с отличными боксерами", — отметил кубинец.

В свою очередь, Артур Субханкулов сообщил, что подошел к титульному бою в состоянии полной концентрации, намеренно оградив себя от внешнего информационного шума, чтобы избежать излишней психологической нагрузки.

"Я сфокусирован исключительно на предстоящем поединке. Не отвечал на сообщения и звонки, телефон последние два дня живет своей жизнью без меня", — отметил российский боксер, чья подготовка проходила в Кисловодске и Уфе.

Субханкулов также подчеркнул, что принципиально хотел провести этот поединок на родине, несмотря на более выгодные финансовые предложения из-за рубежа.

"Этот бой пройдет не в Монако и не в Нью-Йорке, хотя такие варианты были. Мне предлагали гонорар в три раза выше, но я отказался от этого ради проведения боя дома, в родной республике", — сказал он.

Как сообщалось, Субханкулов и Крус на взвешивании перед боем показали одинаковый вес: 61 кг.

На профессиональном ринге Субханкулов одержал 12 побед в 12 поединках (в шести – нокаутом). Энди Крус выиграл семь боев (четыре –досрочно) при одном поражении.

Ранее Субханкулов и Крус встречались в рамках поединка любителей: в мае 2019 года в Чехии кубинец победил раздельным решением судей.