Коростелев стал 12-м в масс-старте на этапе Кубка мира по лыжным гонкам

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Российский лыжник Савелий Коростелев финишировал 12-м в гонке с общего старта на 20 км на этапе Кубка мира в финской Руке.

Дистанцию отечественный спортсмен преодолел за 45 минут 20,1 секунды. По ходу гонки Коростелев упал и сломал палку (ему затем подали новую).

На 6,1 секунды россиянина опередил победитель гонки, многократный чемпион Олимпийских игр и мира норвежец Йоханнес Клебо.

Первые пять мест заняли норвежцы. В тройку лучших вошли Эмил Иверсен (+0,2 секунды отставания от Клебо) и Харальд Эстберг Амундсен (+0,5).

Еще один российский лыжник, Сергей Волков, стал 40-м, отстав от Клебо на 13,9 секунды.

Россияне участвуют в этапах Кубка мира в качестве нейтральных спортсменов.