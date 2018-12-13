Гендиректор РУСАДА прокомментировал ситуацию с российскими биатлонистами в Австрии

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Гендиректор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус высказал мнение, что у австрийской полиции были основания для проверки российских биатлонистов.

"Я далек от мысли, что полиция просто так пришла", - сказал Ганус в четверг "Интерфаксу".

Отвечая на вопрос, как должны реагировать российские власти - помочь в расследовании, или защитить спортсменов, Ганус сказал: "И то, и другое. Нужно защищать права спортсменов, в том числе, сотрудничая, например, предоставляя доступ к пробам, что сейчас должно происходить в московской лаборатории".

При этом он выразил согласие с заявлением одного из биатлонистов из "австрийского списка" о том, что "надо быть безумцем, чтобы после всех скандалов использовать допинг". "Но с другой стороны, мы не знаем всех обстоятельств", - добавил гендиректор РУСАДА.

"Искренне надеюсь что оснований (для расследования) не будет, но ожидания тревожные", - сказал Ганус, призвав дождаться официальных решений и заявлений.

Ранее стало известно, что в расположение сборной нагрянула австрийская полиция, предъявив обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году биатлонистам Антону Шипулину, Ирине Старых, Евгению Гараничеву, Александру Логинову, Алексею Волкову, тренеру Александру Касперовичу, врачам Артему Крынцилову, Евгении Шутовой, массажистам Александру Селявкину, Дмитрию Топычканову.

Сборная России по биатлону находится в австрийском Хохфильцене, где готовится ко второму этапу Кубка мира.