УЕФА назвал лучшего игрока шестого тура Лиги чемпионов

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал нападающего английского клуба "Манчестер Сити" Лероя Сане лучшим игроком шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщается на сайте организации.

В матче против "Хоффенхайма" он забил два мяча, а его команда смогла добиться победы со счетом 2:1.

На звание игрока недели также претендовали нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар, защитник английского "Ливерпуля" Эндрю Робертсон и нападающий швейцарского "Янг Бойз" Гийом Оаро.

Накануне УЕФА опубликовал список игроков, вошедших в символическую сборную тура. В команду недели, в частности, вошли три игрока московского ЦСКА: вратарь Игорь Акинфеев, полузащитник Арнор Сигурдссон и защитник Георгий Щенников. В шестом туре ЦСКА разгромил в Мадриде "Реал" со счетом, но выбыл из еврокубков.