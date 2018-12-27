Керлингист Крушельницкий подал апелляцию на решение о дисквалификации

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Российский керлингист Александр Крушельницкий оспорил решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне, который дисквалифицировал его на четыре года за нарушение антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, сообщил агент спортсмена Андрей Митьков.

"25 декабря Александр Крушельницкий подал в апелляционный департамент CAS апелляцию на решение антидопингового департамента CAS от 4 декабря на четырёхлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх в Пхенчхане", - говорится в сообщении агента в фейсбуке.

Ранее сообщалось, что россиянин дисквалифицирован на четыре года за то, что в его пробе, которую он сдал во время Олимпиады 2018 года, был обнаружен запрещенный препарат мельдоний.

В допинг-пробе Крушельницкого на Олимпиаде в Пхенчхане был обнаружен мельдоний. Его результаты (бронзовая медаль) были аннулированы.

ФКР заявляла, что будет добиваться оправдания спортсмена, поскольку сам Крушельницкий не принимал запрещенных препаратов.

Международная федерация керлинга сначала предложила мировое соглашение - признание вины Крушельницким и дисквалификация на два года, но позже отозвала его.

Федерация керлинга России настаивала на том, что мельдоний попал в организм Крушельницкого неумышленно, и создала рабочую группу для выяснения этого. Кроме того, в Федерации керлинга России заявляли, что мельдоний могли и подбросить - так, в фильме немецкого телеканала ARD было показано видео из кабинета допинг-контроля в Корее, снятое ассистентом одного из спортсменов. Он остался один в комнате и имел доступ к пробиркам с допинг-пробами, а также к конфиденциальным документам. В кабинете повсюду были разбросаны анализируемые образцы.