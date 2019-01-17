Экипаж Николаева из "КАМАЗ-Мастер" выиграл "Дакар"-2019

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды "КАМАЗ-Мастер" стал победителем ралли-рейда "Дакар"-2019 в зачете грузовиков.

Второе место в итоговой классификации занял еще один представитель "КАМАЗ-Мастер", Дмитрий Сотников. На третьем месте разместился голландец Жерар де Рой (Iveco).

В четверг прошел заключительный, 10-й этап гонки. Ее выиграл голландец Тон ван Генугтен (Iveco), вторым стал Лопрайс, третьим – Сотников. Николаев на 10-м этапе показал шестой результат, но ранее добытого преимущество ему хватило для итоговой победы.

Таким образом, Николаев стал четырехкратным (2013, 2017, 2018, 2019 годы) победителем "Дакара" в качестве пилота. Еще один раз (2010 г.) он стал триумфатором ралли-рейда, будучи механиком в составе экипажа Владимира Чагина – нынешнего руководителя команды.

Сейчас в состав экипажа Николаева входили штурман Евгений Яковлев и механик Владимир Рыбаков.

Николаев захватил лидерство с первого этапа "Дакара", упустил его однажды – после восьмого этапа. Новым лидером тогда стал Сотников, но по итогам девятого этапа прошла обратная рокировка.

Ранее два экипажа российской команды досрочно завершили гонку: экипаж Андрея Каргинова дисквалифицирован из-за наезда на зрителя, экипаж Айрата Мардеева выбыл из борьбы из-за технических проблем.

Ралли-рейд "Дакар" в нынешнем году проходил в 41-й раз. Гонка прошла по территории Перу.

"КАМАЗ-Мастер" является самой титулованной командой "Дакара" в зачете грузовиков. Она - 16-кратный победитель знаменитого ралли-рейда. На втором месте по победам Tatra (6 раз), на третьем - Mercedes (5).

Что касается пилотов, то чаще всего "Дакар" в классе грузовиков выигрывал Владимир Чагин - нынешний руководитель "КАМАЗ-Мастер", на его счету 7 побед. На одну победу меньше у чеха Карела Лопрайса. На третьем месте идет Николаев – четыре победы.