Зубков покинул пост президента Федерации бобслея России

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Александр Зубков оставил пост президента Федерации бобслея России на время своей двухлетней дисквалификации.

"Я написал заявление в президиум федерации о временном снятии с меня полномочий на время моей дисквалификации", - заявил "Интерфаксу" Зубков.

Ранее портал Insidethegames сообщил о том, что Зубков покидает Федерацию бобслея России. По информации источника, временно исполняющим обязанности главы Федерации бобслея России стала вице-президент организации Елена Аникина.

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) 16 января сообщила о дисквалификации Зубкова на два года с 19 декабря 2018 года из-за подмены проб в 2014 году. Согласно решению, он не сможет участвовать в соревнованиях, а также занимать административные должности в национальной организации. Также были дисквалифицированы еще трое спортсменов.

Решение международной федерации поддержал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.