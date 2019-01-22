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Зубков покинул пост президента Федерации бобслея России

Он сообщил "Интерфаксу", что написал соответствующее заявление о снятии полномочий на время его дисквалификации

Зубков покинул пост президента Федерации бобслея России
Российский бобслеист Александр Зубков
Фото: Reuters

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Александр Зубков оставил пост президента Федерации бобслея России на время своей двухлетней дисквалификации.

СпортУ Зубкова не возникло планов немедленно покинуть пост главы Федерации бобслея РоссииЧитать подробнее

"Я написал заявление в президиум федерации о временном снятии с меня полномочий на время моей дисквалификации", - заявил "Интерфаксу" Зубков.

Ранее портал Insidethegames сообщил о том, что Зубков покидает Федерацию бобслея России. По информации источника, временно исполняющим обязанности главы Федерации бобслея России стала вице-президент организации Елена Аникина.

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) 16 января сообщила о дисквалификации Зубкова на два года с 19 декабря 2018 года из-за подмены проб в 2014 году. Согласно решению, он не сможет участвовать в соревнованиях, а также занимать административные должности в национальной организации. Также были дисквалифицированы еще трое спортсменов.

Решение международной федерации поддержал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

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Теги: бобслей, Александр Зубков

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