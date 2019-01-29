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СКА победил "Металлург" в матче КХЛ

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Петербургский СКА победил "Металлург" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Поединок, состоявшийся в Магнитогорске во вторник, завершился поражением хозяев со счетом 1:3 (0:0, 1:0, 0:3). СКА возглавил Западную конференцию КХЛ, ЦСКА опустился на второе место.

В Новосибирске местная "Сибирь" в дополнительное время одолела "Барыс" - 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0).

В Уфе "Салават Юлаев" уступил финскому "Йокериту" - 1:4 (0:1, 1:1, 0:2).

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Теги: хоккей, КХЛ

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