СКА победил "Металлург" в матче КХЛ

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Петербургский СКА победил "Металлург" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Поединок, состоявшийся в Магнитогорске во вторник, завершился поражением хозяев со счетом 1:3 (0:0, 1:0, 0:3). СКА возглавил Западную конференцию КХЛ, ЦСКА опустился на второе место.
В Новосибирске местная "Сибирь" в дополнительное время одолела "Барыс" - 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0).
В Уфе "Салават Юлаев" уступил финскому "Йокериту" - 1:4 (0:1, 1:1, 0:2).