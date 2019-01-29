СКА победил "Металлург" в матче КХЛ

29 января 20:55

Нурмагомедов дисквалифицирован на девять месяцев за драку после боя с Макгрегором

Еще он должен выплатить штраф в размере $500 тысяч Подробнее

29 января 15:29

Владимир Крамник объявил о завершении карьеры

14-й чемпион мира посетовал, что начал терять мотивацию, на последнем для себя турнире в Голландии он занял последнее, 14-е место Подробнее

28 января 22:51

Футболист сборной Украины Ракицкий перешел из "Шахтера" в "Зенит"

Ракицкий подписал контракт на 3,5 года Подробнее

28 января 16:19

Смолов объяснил, почему не смог забить пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018