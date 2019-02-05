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Спорт Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

"Краснодар" не включил Мамаева в заявку на плей-офф Лиги Европы

При этом другой фигурант дела о хулиганстве - Александр Кокорин - включен в заявку "Зенита"

"Краснодар" не включил Мамаева в заявку на плей-офф Лиги Европы
Футболист Павел Мамаев в Тверском суде
Фото: ТАСС, Артем Геодакян

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - "Краснодар" не включил полузащитника Павла Мамаева в заявку на матчи стадии плей-офф Лиги Европы, сообщает пресс-служба УЕФА.

Всего в заявке российского клуба 34 футболиста, 21 из которых являются игроками основного состава, а 13 остальных могут быть привлечены к участию в играх, в случае необходимости.

На стадии 1/16 финала Лиги Европы "Краснодар" сыграет с немецким "Байером". Первый поединок пройдет 14 февраля в Краснодаре, второй - 21 февраля в Леверкузене.

Спорт"Зенит" внес Кокорина в заявку для участия в плей-офф Лиги Европы УЕФАЧитать подробнее

Павел Мамаев вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным с октября 2018 года находятся в СИЗО по уголовному делу о драке.

Мамаеву, Кокорину и их приятелю Александру Протасовицкому предъявлено обвинение в двух эпизодах побоев и хулиганстве. Кроме того, брату петербургского игрока Кирилу Кокорину - в трех эпизодах побоев и хулиганстве. 21 декабря стало известно, что это обвинение фигурантам дополнилось статьей "причинение легкого вреда здоровью".

Футболисты арестованы до 8 февраля, при этом "Зенит" включил Кокорина в заявку на матчи плей-офф Лиги Европы.

В уголовном деле Мамаева и Кокорина речь идет о двух драках утром 8 октября в Москве. Одна из них произошла у столичной гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой - Виталий Соловчук. Вторая потасовка случилась в "Кофемании" на ул. Большой Никитской - в ней травмы получили федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

Теги: футбол, Павел Мамаев, Краснодар, Лига Европы

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