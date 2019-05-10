Главный тренер призвал пока не возносить сборную России по хоккею

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев считает, что победа над Норвегией в стартовом матче ЧМ – не повод перехваливать игроков национальной команды.

"Давайте не будем возносить! Я имею в виду не Женю (вопрос был о нападающем российской сборной Евгении Малкине – ИФ), а в принципе команду. Игра прошла нормально, работаем дальше. Мы не делим на звенья, у нас команда. Командный результат", - приводит слова И.Воробьева "Чемпионат".

Сборная России в Братиславе победила Норвегию со счетом 5:2. Две шайбы подряд россияне пропустили незадолго до окончания третьего периода.

"Дело в концентрации", - считает капитан сборной России Илья Ковальчук, которого цитирует "Спорт-Экспресс".

"Так нельзя концовку доигрывать. Будем об этом разговаривать и в следующей игре исправлять ошибки", - отметил он.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.

Следующий матч сборная России проведет с Австрией в воскресенье, начало игры – 13:15 мск.

Также ей предстоит сыграть с Чехией, Италией, Латвией, Швейцарией и Швецией.

В турнире принимают участие 16 команд, разделенные на две группы по восемь сборных в каждой. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждой из них.

ЧМ финиширует 26 мая.