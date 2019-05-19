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Назван состав сборной России на матч ЧМ по хоккею против Швейцарии

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом команды на матч шестого тура чемпионата мира в Словакии против Швейцарии.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР), состав выглядит следующим образом:

Вратари: Александр Георгиев, Андрей Василевский;

Звенья:
Михаил Сергачев – Никита Нестеров, Михаил Григоренко – Евгений Малкин – Евгений Дадонов;

Дмитрий Орлов – Никита Зайцев, Александр Овечкин – Евгений Кузнецов – Кирилл Капризов;

Динар Хафизуллин – Владислав Гавриков, Никита Гусев – Артем Анисимов – Никита Кучеров;

Никита Задоров, Илья Ковальчук – Сергей Андронов – Иван Телегин, Александр Барабанов.

Матч пройдет в Братиславе в воскресенье и стартует в 21:15 мск. "Интерфакс" ведет его текстовую трансляцию.

Сборная России ранее обеспечила себе выход в плей-офф.

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