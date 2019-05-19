Назван состав сборной России на матч ЧМ по хоккею против Швейцарии

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом команды на матч шестого тура чемпионата мира в Словакии против Швейцарии.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР), состав выглядит следующим образом:

Вратари: Александр Георгиев, Андрей Василевский;

Звенья:

Михаил Сергачев – Никита Нестеров, Михаил Григоренко – Евгений Малкин – Евгений Дадонов;



Дмитрий Орлов – Никита Зайцев, Александр Овечкин – Евгений Кузнецов – Кирилл Капризов;



Динар Хафизуллин – Владислав Гавриков, Никита Гусев – Артем Анисимов – Никита Кучеров;



Никита Задоров, Илья Ковальчук – Сергей Андронов – Иван Телегин, Александр Барабанов.

Который сейчас час? Самое время изучить состав на сегодняшний матч! #снамироссия pic.twitter.com/1NPcq9YqY8 — Хоккей России (@russiahockey) 19 мая 2019 г.

Матч пройдет в Братиславе в воскресенье и стартует в 21:15 мск. "Интерфакс" ведет его текстовую трансляцию.

Сборная России ранее обеспечила себе выход в плей-офф.