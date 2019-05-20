Канада разгромила Данию в матче ЧМ по хоккею

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Канады со счетом 5:0 (3:0, 1:0, 1:0) победили национальную команду Дании в рамках шестого тура чемпионата мира в Словакии.

Игра прошла в Кошице.

Канада набрала 15 очков и поднялась на второе место в группе А. Лидирует Финляндия (16), на третьем месте идет команда США (14), на четвертом – Германия (12). Эти команды обеспечили себе место в плей-офф, остальные четыре (Словакия, Дания, Великобритания, Франция) выбыли из борьбы за медали.