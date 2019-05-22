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Перед матчем с США сборная России внесла в заявку защитника Зуба

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России принял решение дозаявить в состав национальной команды на чемпионат мира 2019 года защитника петербургского СКА Артема Зуба, сообщает пресс-служба национальной команды в среду.

"Штаб сборной внес в заявку на чемпионат мира защитника Артема Зуба", - говорится в сообщении.

Сборная России заняла первое место в группе B на групповом этапе ЧМ. В четвертьфинале турнира россияне встретятся с командой США. Матч пройдет 23 мая.

Зуб является олимпийским чемпионом 2018 года.

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