Назван состав сборной России на матч с США
Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом команды на матч 1/4 финала чемпионата мира против США.
Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР), состав выглядит следующим образом:
Вратари: Андрей Василевский, Александр Георгиев.
Звенья:
Михаил Сергачев – Никита Нестеров, Михаил Григоренко – Евгений Малкин – Евгений Дадонов;
Дмитрий Орлов – Никита Зайцев, Александр Овечкин – Евгений Кузнецов – Кирилл Капризов;
Динар Хафизуллин – Владислав Гавриков, Никита Гусев – Артем Анисимов – Никита Кучеров;
Никита Задоров, Илья Ковальчук – Сергей Андронов – Иван Телегин, Александр Барабанов.
📢 Есть состав на четвертьфинал!— Хоккей России (@russiahockey) 23 мая 2019 г.
Стартовое вбрасывание в 17:15 по мск. #снамироссия pic.twitter.com/ryqIOjMwCO
Матч пройдет в Братиславе в четверг и стартует в 17:15 мск. "Интерфакс" ведет текстовую трансляцию встречи.