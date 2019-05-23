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Определился соперник сборной России по полуфиналу ЧМ

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Сборная Финляндии по хоккею стала соперником национальной команды России в полуфинале чемпионата мира в Словакии.

В 1/4 финала финны обыграли действующих чемпионов мира, хоккеистов сборной Швеции. Финская команда уступала в счете, но отыгралась за полторы минуты до окончания третьего периода. В овертайме она забросила решающую шайбу. Результат матча – 5:4 (1:2, 2:2, 1:0, 1:0) в пользу сборной Финляндии.

В 1/2 финала Финляндия сыграет с Россией, ранее в четвертьфинале обыгравшей команду США (4:3).

Другую полуфинальную пару составили Чехия и Канада. Сборная Чехии со счетом 5:1 (0:0, 1:1, 4:0) победила Германию. Канада ранее вырвала победу над Швейцарией (3:2).

Полуфинальные пары были составлены исходя из рейтинга команд на групповом этапе ЧМ. Россия, выигравшая все семь матчей в группе, добилась лучшего результата. По регламенту она должна сыграть с четвертой командой из рейтинга полуфиналистов.

Матчи 1/2 финала пройдут 25 мая, игра за третье место и финал – 26 мая.

хоккей ЧМ по хоккею

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