"Бавария" отправила Хамеса Родригеса обратно в "Реал"

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Мюнхенская "Бавария" не стала выкупать права на полузащитника мадридского "Реала" Хамеса Родригеса, футболист вернулся в свой клуб, сообщает пресс-служба немецкого ФК в среду.

"Хамес Родригес покидает "Баварию" после двухгодичной аренды, которая заканчивается 30 июня. Колумбиец не просил руководство выкупить его трансфер и "Бавария" ответила на это согласием", - говорится в сообщении.

Родригес сыграл 67 матчей за "Баварию", в которых забил 15 мячей и сделал 20 голевых передач. В составе мюнхенского клуба он по два раза выиграл чемпионат Германии, Суперкубок Германии, один раз - Кубок Германии.

За "Реал" колумбиец выступает с 2014 года. Ранее он играл за выступающий в чемпионате Франции "Монако", португальский "Порту", аргентинский "Банфилд" и колумбийский "Энвигадо".