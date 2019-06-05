УЕФА оштрафовал модель за забег в купальнике на поле во время финала ЛЧ

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подверг денежному штрафу американскую модель Кинси Волански, которая выбежала в купальнике на поле во время финального матча Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Ливерпуль".

Как сообщает Marca, девушка должна заплатить 15 тысяч евро. Из них пять тысяч конкретно за сам забег, еще 10 тысяч – за рекламу YouTube-канала ее бойфренда пранкера Виталия Здоровецкого, размещенного на купальнике.

Между тем, по данным исследования маркетинговой группы Apex Marketing Group, благодаря этой рекламе этот канал может заработать около 3,5 млн евро.

Финал Лиги чемпионов-2018/19 прошел 1 июня в Мадриде и завершился победой "Ливерпуля" со счетом 2:0. По ходу первого тайма Волански в купальнике выбежала на поле, но вскоре была уведена пустившимися в погоню стюардами.