Футболисты сборной Голландии победили Англию и вышли в финал Лиги наций

Игровой эпизод матча сборных Голландии и Англии Фото: Reuters

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Сборная Голландии по футболу стала вторым финалистом Лиги наций УЕФА.

В полуфинальном матче в Португалии они нанесли поражение команде Англии, вырвав победу в дополнительное время – 3:1.

На 32-й минуте Маркус Рашфорд, реализовав пенальти, вывел сборную Англии вперед. На 73-й минуте Маттейс де Лигт сравнял счет. На 97-й минуте был зафиксирован автогол англичанина Кайла Уокера, благодаря чему повела в счете уже Голландия. На 114-й минуте Квинси Промес установил окончательный счет.

В финале Голландия сыграет с Португалией. Англия в матче за третье место встретится со Швейцарией. Обе игры пройдут 9 июня.

Все эти команды стали победителями групп в Лиге А.

Что такое Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА – новый турнир для сборных, созданный Союзом европейский футбольных ассоциаций. Он призван заменить товарищеские матчи, для которых, как правило, в каждом календарном году отводятся отдельные даты. В эти даты на этот раз проходят встречи в рамках Лиги наций УЕФА.

В турнире принимают участие 55 национальных команд Европы, разделенные, согласно рейтингу УЕФА на четыре лиги. Сборные, располагающиеся на самых высоких позициях рейтинга, попадают в так называемую элитную лигу А. Далее идут лиги B, C и D.

Сборная России не смогла пробиться в элитную лигу турнира. Во второй группе Лиги В Швеция и Россия набрали по 7 очков, однако у скандинавской команды было преимущество по личным встречам. В итоге шведы следующий турнир проведут в элитной Лиге А, а также получили дополнительный шанс побороться за путевку на чемпионат Европы-2020 (если вдруг не попадут через отборочную кампанию) в стыковых матчах с победителями других групп. Третье место в группе заняла сборная Турции (3 очка), она выбыла в Лигу С.