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"Урал" продлил контракт с обладателем Суперкубка УЕФА Погребняком

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Урал" продлил контракты с Артемом Фидлером и Павлом Погребняком, сообщается на сайте клуба.

"Капитан "Урала" Артем Фидлер, а также нападающий Павел Погребняк продолжат выступать в нашей команде. Накануне с ними были заключены новые контракты. Соглашения рассчитаны на один год и будут действовать до конца сезона-2019/20.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полузащитник Фидлер дебютировал за "Урал" 14 лет назад и провел в составе нашей команды около трехсот матчей.

Погребняк пополнил состав клуба в прошлом году. До этого он играл в ряде российских клубов, включая "Спартак", "Зенит", "Динамо". С "Зенитом" выиграл, в частности, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА.

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