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Джокович и Тим доиграют полуфинал "Ролан Гаррос" в субботу

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Матч 1/2 финала теннисного турнира Большого шлема "Ролан Гаррос" между сербом Новаком Джоковичем и австрийцем Домиником Тимом в пятницу был прерван из-за дождя.

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В связи с погодными условиями матч будет доигран в субботу, сообщается на сайте "Ролан Гаррос".

Матч был остановлен в третьем сете при счете 6:2, 3:6, 3:1 в пользу Тима.

Организаторы пообещали возместить зрителям стоимость билетов, приобретенных на этот матч. В субботу, 8 июня, эти билеты действовать не будут.

Джокович является лидером мирового рейтинга, Тим занимает четвертое место. Ранее спортсмены встречались восемь раз. Счет по победам – 6-2 в пользу Джоковича.

Победитель матча встретится с действующим и самым титулованным (11 раз) чемпионом "Ролан Гаррос" испанцем Рафаэлем Надалем. Тот в своем полуфинале нанес поражение швейцарцу Роджеру Федереру.

теннис Ролан Гаррос

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